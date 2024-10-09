Тегеран, 9 октября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Группа из 39 иранских депутатов обратилась в Высший совет национальной безопасности страны с просьбой разрешить создание ядерного оружия на фоне угрозы со стороны Израиля, заявил инициатор обращения парламентарий Хасанали Эхлаки Амири.

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«В Высший совет национальной безопасности направлено письмо, которое на данный момент подписали 39 депутатов. Тема письма — просьба пересмотреть оборонную доктрину исламской республики в области ядерного оружия», — сказал Амири в беседе с журналистом иранского портала Didban Iran.

6 октября глава израильского минобороны Йоав Галант заяви, что военно-политическое руководство Израиля не исключает возможного удара по ядерным объектам Ирана в качестве ответных действий на иранскую ракетную атаку в начале месяца.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз заявил о праве и обязанности еврейского государства ответить на ракетный удар Ирана по израильской территории.

Вечером 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет. Израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них

1 октября издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что Израиль в качестве ответа на массированную ракетную атаку Ирана может якобы нанести удар по ядерным объектам на иранской территории. Утверждается, что целью ответного удара Израиля якобы могут стать объекты в городе Нетензе, в частности — горно-обогатительное промышленное предприятие.