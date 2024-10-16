Нижний Новгород, 16 октября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Торжественная церемония награждения VI национальной премии «Корпоративный музей» состоялась в Нижнем Новгороде. В ней приняли участие 250 делегатов со всей страны и ближнего зарубежья.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Нижнем Новгороде наградили победителей премии «Корпоративный музей»

Конкурс «Корпоративный музей» состоял из двух этапов — экспертной оценки и защиты проектов. Участники из 51 города России, Белоруссии и Азербайджана представили 107 проектов в различных номинациях.

Призерами премии стали пять дочерних предприятий «Роснефти». Так, «РН-Уватнефтегаз» получил диплом II степени в категории «Новая экспозиция». Корпоративный музей предприятия был открыт восемь лет назад. Его посетители могут увидеть уникальные исторические экспонаты, а также макет нефтепромысла, на котором представлены ключевые производственные и социальные объекты. Кроме того, в выставочном зале есть виртуальный экскурсовод-голограмма. В этом году музей посетило уже более 350 гостей. Также в музее регулярно проходят экскурсии для школьников, в том числе из «Роснефть-классов» и «Движения первых», студентов профильных специальностей вузов и ветеранов отрасли.

«Башнефть» награждена дипломом III степени в категории «Открытие года». Создание корпоративной экспозиции приурочено к важной юбилейной дате: в 2022 году нефтяная промышленность Башкортостана отметила 90-летие. Выставка знакомит своих гостей с историей башкирской нефти и демонстрирует достижения нефтяников. Музей стал единой площадкой для проведения корпоративных, обучающих и профориентационных мероприятий.

Ангарская нефтехимическая компания получила диплом III степени в номинации «Лучший корпоративный музей». Музей основан в 1988 году, и в его экспозиции представлена вся история предприятия: от фрагмента схемы размещения площадок под строительство Комбината-16 (будущего АНХК) до продукции современного производства. Коллекция насчитывает свыше 34 тыс. экспонатов, наиболее знаковые из которых оснащены QR-кодами, с помощью которых можно ознакомиться с дополнительной информацией в мобильном приложении.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Нижнем Новгороде наградили победителей премии «Корпоративный музей»

Саратовский НПЗ награжден дипломом III степени в номинации «Корпоративная социальная ответственность». Музей, основанный в 1985 году, представляет собой современный, многофункциональный выставочный комплекс. Здесь проводятся экскурсии, профориентационные мероприятия, тематические встречи и занятия, «круглые столы», организовываются просмотры исторических фильмов и торжественные награждения работников предприятия.

Сызранский НПЗ получил диплом III степени в номинации «Лучшие образовательные проекты корпоративного музея». Музейно-презентационный комплекс, открытый 9 мая 2019 года, состоит из двух залов: исторического и презентационного. В историческом зале представлены экспонаты и арт-объекты, а также мультимедийные киоски, которые демонстрируют видеоматериалы разных лет и интерактивные заметки о заводе. Презентационный зал легко трансформируется в кинозал или место для проведения совещаний, встреч, обучающих семинаров.

Национальная премия «Корпоративный музей» проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Российского комитета Международного совета музеев. Конкурс направлен на развитие проектных практик в сфере корпоративно-социальной ответственности предприятий, актуализации индустриального наследия и популяризации историко-культурных ценностей российских компаний.