Москва, 16 октября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» разработал цифровые сервисы для управления складской инфраструктурой и оптимизации логистики. Их начали внедрять в производственные процессы.

АО «Мосинжпроект» «Мосинжпроект» создал сервисы для оптимизации логистики и инвентаризации

Компания создала продукт «Единый логистический оператор», который объединяет физический склад и информационные системы для приемки и отслеживания поставок — сервис «Цифросклад» и цифровую платформу контрагентов. Данное решение помогает эффективнее управлять используемыми при строительстве материально-техническими ресурсами.

Электронные системы, используемые в рамках «Единого логистического оператора», созданы специалистами «Мосинжпроекта» специально для повышения прозрачности поставок продукции на строительные площадки, в частности на объекты метро.

«Цифросклад» разработан на основе комплекса программных продуктов с набором функций, позволяющих проводить приемку материально-технических ресурсов и проверять их на соответствие требованиям качества, учета и логистики. Контролировать поступления и отслеживать дальнейшее перемещение продукции помогают мобильные терминалы сбора данных.

Складской комплекс находится на юге столицы в пределах МКАД. Его общая площадь составляет около 35 тысяч квадратных метров. В настоящий момент завершены работы по устройству систем охранного видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оптимизировано освещение комплекса, ведется устройство противодымной вентиляции и оборудования пожаротушения, а также подготовка к установке стеллажей.

Проект реализуется на базе ООО «МИП-Снабжение» — дочерней компании холдинга «Мосинжпроект», специализирующейся на поставке материально-технических ресурсов для строительства объектов московского метро.

С участием «Мосинжпроекта» создан ряд знаковых объектов гражданского, дорожного и транспортного строительства. При проектировании и строительстве специалисты инжинирингового холдинга активно применяют цифровые инновации, современные программные комплексы и передовое строительное оборудование. Ряд собственных цифровых решений уже применяется по всем направлениям деятельности компании.

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