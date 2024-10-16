Люберцы, Московская область, 16 октября, 2024, 15:26 — ИА Регнум. В подмосковных Люберцах дан старт движению по участку трассы М-5 «Урал» в обход посёлков Октябрьский и Островцы. Об этом 16 октября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Александр Кондратюк/РИА Новости

«Длина участка — 11 км. Он выведет транзит из посёлков Октябрьский и Островцы, а ещё снизит нагрузку на Новорязанское шоссе более чем в два раза. Жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны теперь смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик», — написал он в Telegram-канале.

В рамках строительства были проложены восемь высокоскоростных полос, обустроены развязки на пересечении с Островецким шоссе в Раменском и подъездной дорогой к Жуковскому. Также специалисты возвели восемь путепроводов и мостов, ключевой из которых стало сооружение через Москву-реку, сданное в 2021 году.

По информации газеты «Коммерсантъ», впервые обходы упоминались в федеральной инвестиционной программе в 2011–2012 годах. Лишь в 2019 году ДСК «Автобан» выиграла тендер на строительство участка Ульянино — Непецино на сумму 15,4 млрд рублей, АО «Дороги и мосты» — на возведение обхода Октябрьского и Островцов — АО «Дороги и мосты» на сумму 27 млрд рублей. Уточняется, что процесс затянулся из-за судов по изъятию участков, переносу газо — и нефтепроводов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября сэр Москвы Сергей Собянин открыл эстакаду, обеспечивающую съезд с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект в сторону МКАД. Длина эстакады составила 710 м. За счёт неё увеличится транспортная доступность районов Печатники и Текстильщики и до 10% снизится нагрузка на прилегающие участки Волгоградского проспекта, Волжского бульвара, Зеленодольской, Шоссейной и Люблинской улиц.

20 августа в Крыму открыли новую четырёхполосную трассу Симферополь — Евпатория — Мирный. Завершающий участок дороги проложили в обход озера Сасык-Сиваш и города Саки. Глава республики Сергей Аксёнов назвал открытие трассы важной новостью для жителей и гостей полуострова.