Евпатория, Крым, 20 августа, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов 20 августа в ходе торжественной церемонии открыл новую четырёхполосную трассу Симферополь — Евпатория — Мирный. Завершающий участок дороги проложили в обход озера Сасык-Сиваш и города Саки.

Телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксёнова

«Это позволяет значительно сократить время в пути, увеличить пропускную способность автодороги, разгрузить от транзитного транспорта улично-дорожную сеть в населённых пунктах», — написал Аксёнов в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что трассу построили по поручению президента России Владимира Путина, работы провели в срок и на высоком уровне. Глава Крыма уверен, что водителям будет комфортно пользоваться новой дорогой. Аксёнов назвал открытие трассы важной новостью для жителей и гостей полуострова.

«Сегодня все, кто проедет по этой дороге, получат хорошие ощущения», — пообещал Аксёнов.

Как предавало ИА Регнум, в апреле Путин поручил правительству обеспечить проектирование скоростной трассы Джубга — Сочи в Краснодарском крае. Кроме того, необходимо определить оптимальный маршрут новой дороги.

16 июля российский лидер в Твери открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. Он отметил, что дорогу проложили с опережением графика на год. Надёжные дороги являются одним из ключевых условий динамичного роста всей экономики, подчеркнул Путин.