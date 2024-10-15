Москва, 15 октября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Соцсеть «ВКонтакте» запустила программу, в соответствии с которой любой пользователь платформы сможет получить грант до 5 млн рублей на создание видеоконтента. Об этом во вторник, 15 октября, сообщила пресс-служба компании.

Global Look Press

«Претендовать на грант до 5 млн рублей сможет любой пользователь «ВКонтакте». На полученные средства он должен создать развлекательно-образовательный контент в формате длинных видео. Общий фонд программы превысит 100 млн рублей», — говорится на сайте организации.

Приём заявок уже стартовал и продлится до 5 ноября. Каждый пользователь сможет представить только один проект. Сумма гранта будет зависеть в том числе от количества подписчиков у заявителя.

Получатели грантов будут обязаны потратить деньги на создание образовательно-развлекательного контента длительностью от 10 минут. Они могут самостоятельно выбирать тему, которая не нарушает правила площадки и законодательство РФ. Видео не должно носить рекламного характера, также в сообществе заявителя не должно быть изобилия коммерческих публикаций.

Победителей будет определять координационный совет на конкурсной основе. В него войдут сотрудники «ВКонтакте», а также медийные блогеры, дизайнеры и музыканты. Подробные правила участия в программе опубликованы на сайте vkgrants.ru.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября ВЦИОМ сообщил о росте популярности российских видеосервисов. Больше половины (59%) участников соцопроса сообщили, что пользуются платформой VK Видео несколько раз в день или почти каждый день. У видеохостинга YouTube этот показатель составил 78%.

По данным исследовательского агентства Ipsos, опубликованным в сентябре, опрос показал, что среди российских видеоплощадок самой популярной стала платформа «VK Видео». RuTube занял второе место.