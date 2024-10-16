Москва, 16 октября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. «Сбер» поднялся на второе место в мировом рейтинге крупнейших эквайеров. Рейтинг в том числе отражает и успехи страны в цифровой трансформации и разработке инновационных решений для бизнеса и частных клиентов вопреки санкциям и ограничениям. Так, 9,1% всего мирового рынка транзакций приходится на российский банк.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как показал рейтинг ведущего мирового издания в сфере платёжных систем Nilson Report, по итогам 2023 года «Сбер» показал наиболее динамичный рост в сегменте эквайринга и значительно сократил разрыв с мировым лидером, уступив всего на один процентный пункт мировому лидеру — JPMorgan Chase. На третьем и четвертом месте рейтинга крупнейших эквайеров — Worldpay и Fiserv.

«Сбер» постоянно развивает свои сервисы, чтобы соответствовать любым запросам людей», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он добавил, что в прошлом году клиенты расплатились с помощью сервисов «Сбера» больше 47 млрд раз. «Мы продолжим развивать свои технологии, чтобы людям было удобно и безопасно пользоваться самыми лучшими сервисами и услугами в мире», — рассказал Греф.