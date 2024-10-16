* *организация признана террористической и запрещена в РФ

Москва, 16 октября, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Боевики полка «Азов», деятельность которого признана террористической и запрещена в РФ, Александр Педасюк и Сергей Завгородний внесены в список террористов и экстремистов. Данные об этом следуют из открытой базы Росфинмониторинга.

Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Национальная часть… Физические лица: Педасюк Александр Вячеславович, 24.12.1999 года рождения, город Ахтырка Сумской области… Завгородний Сергей Владимирович, 12.07.1976 года рождения, поселок Горностаевка Херсонской области Украины», — говорится на сайте.

Как передавало ИА Регнум, ещё двух боевиков националистического «Азова» внесли в перечень террористов и экстремистов 10 октября.

В тот же день Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов журналистку Залину Маршенкулову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; внесена в список террористов и экстремистов), оправдывавшую убийство военкора Владлена Татарского.