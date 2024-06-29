Нью-Йорк, США, 29 июня, 2024, 08:47 — ИА Регнум. В ходе первого раунда драфта североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года, который прошёл в Лас-Вегасе, выбрали четырёх российских хоккеистов. Об этом 29 июня сообщили на сайте НХЛ.

Петр Ковалев/ТАСС Иван Демидов

В общей сложности в первом раунде драфта НХЛ выбрали 32 игрока. Первым из россиян под общим пятым номером форварда санкт-петербургского СКА Ивана Демидова выбрал клуб «Монреаль Канадиенс».

Под общим десятым номером «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал защитника нижегородского «Торпедо» Антона Силаева, «Нэшвилл Предаторз» под 22-м номером взял форварда ярославского «Локомотива» Егора Сурина, и «Калгари Флеймз» под 28-м номером выбрал нападающего команды Международной хоккейной лиги «Маскигон» Матвея Гридина.

Второй-седьмой раунды драфта НХЛ пройдут позднее 29 июня и начнутся в 18:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня клуб «Флорида Пантерз» переиграл команду «Эдмонтон Ойлерз» в решающем седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ, впервые в истории став обладателем Кубка Стэнли. Игра прошла в Санрайзе и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский 28 июня занял третье место в голосовании на приз лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ 2023/24 «Везина Трофи». Первое место занял вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, второе — Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».