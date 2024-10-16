Турция, 16 октября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. В восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом 16 октября сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 07:46 (10:46 мск) на расстоянии 46 км в восточном направлении от города Малатья, в котором проживают около 441 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 9 км.

Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября в западной аргентинской провинции Сан-Луис произошло землетрясение магнитудой 6,0. Его эпицентр располагался на расстоянии 158 км на северо-запад от города Сан-Луис, где проживают порядка 183 тыс. человек.

Около горнолыжного курорта Шерегеш в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области 20 сентября произошло землетрясение магнитудой 4,6. Отмечалось, что его ощутили в том числе и жители посёлка Шерегеш.

Позднее в этот же день пресс-служба регионального управления МЧС опровергла сообщения в том, что в Кузбассе в результате землетрясения получили повреждения несколько домов. Отмечалось, что специалисты провели обследование всех социально значимых объектов и не выявили при этом пострадавших или разрушений.