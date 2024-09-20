Таштагол, Кемеровская область, 20 сентября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Распространённая в соцсетях информация о том, что в Кемеровской области в результате землетрясения получили повреждения несколько домов, не соответствует действительности, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум

Ведомство уточнило, что в Таштагольском муниципальном районе произошло землетрясение магнитудой 4,3 в ночь на 20 сентября. Пресс-служба привела сообщение Telegram-канала Mash о том, что ночью в регионе пострадали несколько жилых домов. В сообщении канала указывалось, что на жителей обрушились потолки, в домах отлетала плитка и падала мебель.

Замначальника управления ведомства Алексей Павленко отметил, что в соцсетях появилось видео воронки, которая якобы образовалась в результате ночных землетрясений.

«Воронка образовалась в результате проседания грунта в месте заброшенной шахты. Данная воронка была образована 12 декабря 2022 года и никакого отношения не имеет к данному сейсмособытию», — отметил Павленко.

Он добавил, что специалисты провели обследование всех социально значимых объектов. Ни в одном не выявлено ни разрушений, ни пострадавших. Сейчас идёт обследование жилого сектора. Все системы функционируют в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала утром 20 сентября проинформировала о том, что в Таштагольском муниципальном районе неподалёку от горнолыжного курорта Шерегеш произошло землетрясение магнитудой 4,6.

По данным специалистов, интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 5,8 балла. Он находился в Казском городском поселении в Таштагольском районе.