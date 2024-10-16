Москва, 16 октября, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Кувейтом о передаче преступников. Соответствующий документ 16 октября опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Государством Кувейт о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, подписанное в городе Санкт-Петербурге 28 июня 2024 года», — указано в документе.

По тексту соглашения, человек, приговорённый к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передан на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве, гражданином которого он является.

За государствами — участниками соглашения сохраняется право помиловать, амнистировать или заменить наказание в соответствии со своим законодательством. При этом лишь страна, суд которой вынес приговор, может принять решения по вопросам его обжалования или пересмотра.

Кроме того, документ регламентирует вопросы об условиях выдачи, а также критериях и основаниях для отказа в ней.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Россия ратифицировала договор о выдаче преступников с Сирией. В нём говорится, что взаимная выдача предусмотрена за деяния, которые уголовно наказуемы по законодательству обеих сторон. При этом наказание за них должно составлять не менее года лишения свободы.