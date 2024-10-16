Лондон, 16 октября, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Бывший начальник Генштаба Сухопутных войск Британии генерал Майк Джексон, который известен своим отказом выполнять приказ о блокировке российских миротворцев в аэропорту Приштины в 1999 году, скончался. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на Ассоциацию ветеранов парашютного полка.

Stuart Price Майк Джексон

Ему было 80 лет. Военной службе Джексон посвятил 45 лет. В 1970 году Джексон был переведен в парашютный полк, который является одним из наиболее элитных формирований в британской армии.

С 1997 года по 2000 год он руководил Объединенным корпусом быстрого реагирования НАТО, подчиняясь главнокомандующему Объединенными силами альянса в Европе американскому генералу Уэсли Кларку. В 1999 году Джексон начал командовать силами НАТО, отвечающими за деятельность в Косово.

В июне того же года генерал не выполнил приказ Кларка по блокированию российских миротворцев, совершивших марш-бросок для контроля над аэропортом в Приштине. The Daily Telegraph написала, что Джексон ответил командованию, что не хочет «начинать третью мировую войну» из-за такого распоряжения.

В феврале 2003 году генерал стал начальником Генштаба британской армии, и уже через месяц началось вторжение коалиционных войск в Ирак. В 2011 году Джексон принес извинения за действия Вооружённых сил Британии в Северной Ирландии. С этим заявлением он выступил после публикации доклада по итогам расследования, проведённого под руководством Верховного суда королевства. Комиссия изучала события 1972 года, в ходе которых военные расстреляли демонстрацию местных жителей.