Умер британский генерал, отказавшийся блокировать миротворцев РФ в Приштине
Умер генерал Джексон, отказавшийся блокировать российских миротворцев в Приштине
Лондон, 16 октября, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Бывший начальник Генштаба Сухопутных войск Британии генерал Майк Джексон, который известен своим отказом выполнять приказ о блокировке российских миротворцев в аэропорту Приштины в 1999 году, скончался. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на Ассоциацию ветеранов парашютного полка.
Ему было 80 лет. Военной службе Джексон посвятил 45 лет. В 1970 году Джексон был переведен в парашютный полк, который является одним из наиболее элитных формирований в британской армии.
С 1997 года по 2000 год он руководил Объединенным корпусом быстрого реагирования НАТО, подчиняясь главнокомандующему Объединенными силами альянса в Европе американскому генералу Уэсли Кларку. В 1999 году Джексон начал командовать силами НАТО, отвечающими за деятельность в Косово.
В июне того же года генерал не выполнил приказ Кларка по блокированию российских миротворцев, совершивших марш-бросок для контроля над аэропортом в Приштине. The Daily Telegraph написала, что Джексон ответил командованию, что не хочет «начинать третью мировую войну» из-за такого распоряжения.
В феврале 2003 году генерал стал начальником Генштаба британской армии, и уже через месяц началось вторжение коалиционных войск в Ирак. В 2011 году Джексон принес извинения за действия Вооружённых сил Британии в Северной Ирландии. С этим заявлением он выступил после публикации доклада по итогам расследования, проведённого под руководством Верховного суда королевства. Комиссия изучала события 1972 года, в ходе которых военные расстреляли демонстрацию местных жителей.