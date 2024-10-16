Москва, 16 октября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Проектный офис развития Арктики запускает социологический опрос для изучения общественного мнения жителей Арктической зоны России (АЗРФ). Соцопрос позволит получить информацию о восприятии жителями процессов, происходящих в АЗРФ. Пройти его можно по ссылке.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Исследование будет проводиться в два этапа. Первый этап — это онлайн-анкетирование. На втором этапе исследователи проведут личные и телефонные опросы.

Исследование направлено на изучение субъективных оценок уровня качества жизни в АЗРФ, преобладающих настроений в отношении жизни в Арктике, намерений остаться или переехать в другие регионы, а также на выявление проблемных зон, способствующих миграции в разрезе разных социальных групп.

Кроме того, исследование изучит восприятие жителями государственной политики в АЗРФ. Для этого социологи замерят удовлетворенность развитием различных сфер, прогресс в которых важен для повышения качества жизни населения: это здравоохранение, образование, трудовые отношения, социальная защита, поддержка предпринимательства, ЖКХ, межрегиональное и внутреннее транспортное сообщение, экология, туризм и отдых, сельское хозяйство и другие области.

Результаты опроса покажут и уровень информированности населения как о реализации Стратегии развития АЗРФ в целом, так и об отдельных инструментах поддержки, таких как программы «Арктический гектар» и «Арктическая ипотека». Исследование поможет понять, насколько респонденты осведомлены об инициативах, направленных на поддержку коренных народов Севера (предоставление субсидий на строительство убойных пунктов, торгово-логистических центров, цехов по переработке продукции, приобретение инвентаря), поддержку предпринимателей (статус резидента АЗРФ), обеспечение отдыха и оздоровления детей из Арктической зоны на южных курортах России (программа «Дети Арктики»).

Кроме того, по итогам опроса социологи покажут, насколько изучена информированность людей о комплексе мероприятий по развитию Северного морского пути, о «Единой арктической субсидии» субъекту на развитие социальной инфраструктуры центров экономического роста и закрытых административно-территориальных образований в Арктике.

Финальный блок исследования посвящен оценке представления участников опроса о проблематике государственно-частного партнерства и их знания о работе сектора некоммерческих организаций: как респонденты оценивают вклад крупных компаний и общественных организаций в развитие регионов и повышение уровня жизни людей.