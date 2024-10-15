Москва, 15 октября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Брошенный аккаунт в мессенджере наиболее привлекательная цель для злоумышленника, так как владелец не сможет оперативно среагировать, и запретить доступ взломщику, рассказал адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов в разговоре с ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

В СМИ 15 октября появилась информация, что злоумышленники чаще стали взламывать неактивные аккаунты с целью дальнейшего обзвона и обмана других пользователей.

Говоря о том, почему у злоумышленников в приоритете неактивные аккаунты, эксперт заявил, что всё дело в скорости реакции владельца.

«Активный аккаунт, который постоянно используется, взломать намного сложнее, а даже если это получится, то владелец сможет гораздо быстрее остановить эту атаку путём банальной переустановки профиля и новой идентификацией, чтобы заблокировать все сторонние доступы к своему аккаунту. Поэтому к брошенному профилю, который не используется, получить доступ гораздо проще», — объяснил Баранов.

Основной причиной взлома аккаунтов является утечка данных, объяснил эксперт. В этом случае, вместе с основными данными, утекают адреса аккаунтов, пароли. Специалист напомнил, что в опубликованных утечках наглядно можно увидеть такие примеры, но есть и другой способ взлома, которым пользуются злоумышленники.

«Взлом аккаунта происходит при помощи восстановления через дублированный номер телефона. Это когда через твой номер телефона подтверждают твой аккаунт, а сим-карту за тебя установили в сервер», — рассказал эксперт

Сейчас проблема устраняется благодаря правоохранительным органам, но восстановление доступа удалённо пока остаётся возможным, сообщил Баранов. Адвокат при этом считает, что такие аккаунты редко используются злоумышленниками для массовых обзвонов, как сообщали об этом СМИ.

«Это абсолютно разовая акция, когда злоумышленники получили доступ к аккаунту, написали всей телефонной книжке, обращаясь по имени, сообщения с просьбой перевести деньги в долг на другую карту, так как основная якобы заблокирована», — уверен специалист.

При этом эксперт не считает, что атакуют только аккаунты мессенджера Whatsapp (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ). Очень много обращений граждан, когда уводят аккаунты абсолютно всех мессенджеров.

12 октября ИА Регнум сообщало, что Руководитель направления внутренней информационной безопасности Selectel Андрей Баранников предупредил о новой схеме мошенничества с использованием мессенджеров, где распространяют вредоносный контент, маскируя его под безобидные ссылки и открытки. По словам эксперта, такие открытки часто приходят в личные сообщения, и чтобы увидеть содержимое, приходится вводить данные на поддельном сайте Госуслуг.

Двумя днями ранее на сайте Генпрокуратуры РФ сообщили о блокировки 620 млн звонков с мошеннических номеров. Это позволило предотвратить хищение денежных средств в размере порядка 6 трлн рублей.