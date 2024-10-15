Киев, 15 октября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Работники сферы культуры начали покидать Украину, при этом каждый пятый не возвращается в обратно. Об этом 15 октября сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций страны Николай Точицкий.

Сергей Карпухин/РИА Новости

«Мне приходится рассматривать 100 заявок на выезд каждый день, большинство из этих фамилий я не знаю, приходится тратить время на поиск информации», — процитировал его портал LB. ua.

Называть причины, по которым деятели культуры выезжают из страны, Точицкий не стал.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре власти Украины обеспокоились массовым выездом старшеклассников за границу. особенно явно тенденция прослеживалась среди юношей, обучающихся в 10-11-х классах. Министр образования страны Оксен Лисовой уверен, что побудить молодых людей остаться в стране в период военных действий может только очень качественное образование.

Уезжает с Украины не только молодёжь и деятели культуры. Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 августа признал рекордным отток населения из страны. По его словам, речь идёт о миллионах и миллионах украинцев.

4 октября депутат Верховной рады от партии «Голос» Роман Костенко заявил, что США подталкивают украинские власти снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Он добавил, что сейчас в Раде ведутся неофициальные дискуссии по этому вопросу.