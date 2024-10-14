Китай впервые за 24 года отправил в США двух больших панд
Вашингтон, 15 октября, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Две трёхлетние большие панды Бао Ли и Цин Бао покинули исследовательский центр в Дуцзянъяне, расположенный недалеко от места их обитания в горах на юго-западе Китая, и направились в Смитсоновский национальный зоологический парк в Вашингтоне. Об этом 14 октября сообщил телеканал CNN.
«Рано утром во вторник по местному времени они поднялись на борт специально зафрахтованного FedEx грузового самолёта Boeing 777, получившего название Panda Express, и вылетели в Вашингтон», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Бао Ли и Цин Бао стали первыми за последние 24 года большими пандами, которых Китай отправил в Соединённые Штаты.
Кроме того, эти панды станут первыми представителями своего вида в обновлённом павильоне столичного национального зоопарка. Последние 11 месяцев после того, как в Китай вернулась предыдущая пара животных, экспозиция панд в вашингтонском зоопарке оставалась пустой.
Как передавало ИА Регнум, 29 сентября агентство Kyodo сообщило, что Япония вернула в Китай двух больших панд, которые содержались в токийском зоопарке Уэно. Отмечалось, что решение о возвращении животных приняли в связи с ухудшением состояния панд.
Панды считаются неофициальным символом Китая и находятся под защитой государства. Пекин с 1984 года передаёт животных другим государствам в аренду.