Вашингтон, 15 октября, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Две трёхлетние большие панды Бао Ли и Цин Бао покинули исследовательский центр в Дуцзянъяне, расположенный недалеко от места их обитания в горах на юго-западе Китая, и направились в Смитсоновский национальный зоологический парк в Вашингтоне. Об этом 14 октября сообщил телеканал CNN.

(сс) putneymark Панды

«Рано утром во вторник по местному времени они поднялись на борт специально зафрахтованного FedEx грузового самолёта Boeing 777, получившего название Panda Express, и вылетели в Вашингтон», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Бао Ли и Цин Бао стали первыми за последние 24 года большими пандами, которых Китай отправил в Соединённые Штаты.

Кроме того, эти панды станут первыми представителями своего вида в обновлённом павильоне столичного национального зоопарка. Последние 11 месяцев после того, как в Китай вернулась предыдущая пара животных, экспозиция панд в вашингтонском зоопарке оставалась пустой.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября агентство Kyodo сообщило, что Япония вернула в Китай двух больших панд, которые содержались в токийском зоопарке Уэно. Отмечалось, что решение о возвращении животных приняли в связи с ухудшением состояния панд.

Панды считаются неофициальным символом Китая и находятся под защитой государства. Пекин с 1984 года передаёт животных другим государствам в аренду.