Токио, 29 сентября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Две гигантские панды, которые ранее содержались в токийском зоопарке Уэно, вылетели обратно в Китай чартерным рейсом, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники.

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Решение о возвращении животных приняли летом 2024 года. Это произошло из-за ухудшения состояния панд. Ранее сообщалось, что у медведей, содержащихся в токийском зоопарке, наблюдалось высокое давление.

По прилете самца Лили и самку Синсин доставят в Китайский центр по сохранению и исследованию гигантских панд в провинции Сычуань, сказано в публикации.

Сообщается, что панды родились в Китае в 2005 году. В Японию они были доставлены для проведения селекционных исследований в 2011 году. За это время Синсин родила четырёх медвежат, однако первый детёныш умер спустя несколько дней после рождения из-за воспаления лёгких. В июне 2017 года у самки появился ещё один детёныш, а в 2021 году — медвежата-близнецы.

Ранее ИА Регнум передавало, что Финляндия вернёт в Китай двух панд до конца 2024 года. Причиной такого решения стала совокупность многих факторов, в том числе сокращение ежегодного числа туристов, а также значительный рост инфляции и процентных ставок.

Панды считаются неофициальным символом Китая и находятся под защитой государства. Пекин с 1984 года передаёт животных другим государствам в аренду.