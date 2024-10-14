Мелилья, Испания, 14 октября, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Украинский шахматист Кирилл Шевченко, выступающий за Румынию, был исключён из числа участников командного чемпионата Испании после того, как в туалете, куда он чересчур часто отлучался в ходе поединка, был обнаружен принадлежащий ему телефон. Об этом 14 октября сообщила газета El Mundo.

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«Игрок клуба «Силья» из Валенсийского сообщества (то есть Шевченко) с необычной частотой отпрашивался в туалет, где потом слишком долго находился, всегда в одной и той же закрытой кабинке. Встревоженные поведением шахматиста судьи начали наблюдать за ним», — сказано в материале.

В кабинке, которую облюбовал шахматист, был найден мобильный телефон. Кроме того, за день до поединка, отмечает издание, техническая служащая нашла в той же кабинке другой мобильный телефон с запиской «Не трогать!» После сличения почерка в записке с почерком Шевченко стало ясно, что они принадлежат одному человеку. Авторы статьи отмечают, что использование телефонов является распространённой практикой мошенничества среди шахматистов, и утверждают, что с помощью специализированных приложений возможно обыграть даже чемпиона мира.

Шевченко был отстранён от соревнований, все его предыдущие победы были аннулированы.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2022 года американский гроссмейстер Ханс Ниманн подал в суд на чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, после того как тот обвинил Ниманна в жульничестве. Согласно иску, после того, как 4 сентября Ниманн «уверенно победил» Карлсена на турнире Sinquefield Cup в Миссури, норвежец «подло и злонамеренно отомстил Ниманну, ложно обвинив его, без каких-либо доказательств, в мошенничестве во время их очной игры». В 2023 году конфликт был урегулирован, а иск отозван, Карлсен получил штраф на 10 000 евро.