Вашингтон, 21 октября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В продолжение громкого скандала, потрясшего весь шахматный мир, американский гроссмейстер Ханс Ниманн 20 октября подал в суд на чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, после того как тот обвинил Ниманна в мошенничестве, как передает Associated Press.

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В иске, поданном в федеральный суд штата Миссури, Ниманн требует возмещения ущерба в размере 100 миллионов долларов от Карлсена, его компании Play Magnus Group, шахматиста Дэнни Ренша, директора Chess.com — ведущей мировой шахматной онлайн-платформы, и американского гроссмейстера Хикару Накамуры.

Ниманн обвинил ответчиков в клевете и оскорблениях, а также в сговоре с целью уничтожить его репутацию и лишить источников дохода.

Ранее Карлсен публично обвинил Ниманна в жульничестве, а chess.com в начале октября заявил, что 19-летний американец, «вероятно, жульничал более 100 раз» в онлайн-партиях.

В своем иске Ниманн заявил, что 31-летний Карлсен, пятикратный действующий чемпион мира, Ренш и Накамура нанесли «разрушительный ущерб» его репутации и карьере, «опорочив его вопиющим образом».

Иск обвиняет их в «незаконном сговоре» с целью лишить Ниманна возможности заниматься «профессией, которой он посвятил свою жизнь», так как «с 16 лет единственным источником доходов Ниманна были деньги, которые он зарабатывал преподаванием шахмат и участием в шахматных турнирах».

После того, как 4 сентября Ниманн «уверенно победил» Карлсена на турнире Sinquefield Cup в Миссури, норвежец «подло и злонамеренно отомстил Ниманну, ложно обвинив Ниманна, без каких-либо доказательств, в жульничестве во время их очной игры», гласит иск.

Chess.com, говорится в иске, не допускает Ниманна на свой сайт и отстранил «от всех своих будущих мероприятий, чтобы придать убедительности необоснованным и клеветническим обвинениям в жульничестве».

Гроссмейстера Накамуру, влиятельного стримера и партнера Chess.com, Ниманн обвинил в том, что тот опубликовал многие «часы видеоконтента, усиливающего и пытающегося подкрепить ложные обвинения в жульничестве».