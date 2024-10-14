Грозный, 14 октября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 14 октября, встретился с принцем Саудовской Аравии Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом в ходе визита в королевство.

кадр из видео

«Мы обсудили ряд актуальных вопросов социально-экономического характера, а также возможности дальнейшего взаимодействия в различных сферах», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в Чечне ценят братские отношения с Саудовской Аравией, основанные на взаимном уважении традиций и на стремлении к развитию. Республика будет и дальше укреплять связи с королевством и готова участвовать в новых совместных инициативах.

Кадыров также посетил постпредство РФ при Организации Исламского Сотрудничества. Он отметил важную роль объединения в поддержании диалога России и мусульманского мира.

Как передавало ИА Регнум, в июле президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд по телефону обсудили отношения между странами, заявил об их высоком уровене. Они в том числе отметили важность энергетического, политического и торгово-экономического сотрудничества.

Путин в декабре 2023 года посетил Саудовскую Аравию с официальным визитом. Он и наследный принц провели переговоры, в ходе которых условились расширять сотрудничество в нефтегазовой отрасли, атомной энергетике, обороне и борьбе с коррупцией.