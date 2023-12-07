Москва, 7 декабря, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Россия и Саудовская Аравия будут расширять сотрудничество в области энергетики и обороны ради достижения общих интересов двух стран. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

В ходе переговоров российского президента и кронпринца Саудовский Аравии 7 декабря страны условились расширять сотрудничество по нефти, газу, атомной энергетике, обороне и борьбе с коррупцией ради достижения общих интересов.

Кроме того, стороны выступили в поддержку международных усилий по урегулированию военных конфликтов в секторе Газа, Йемене и других регионах. В заявлении также сказано, что Россия благодарна за гуманитарные и политические усилия саудовской стороны по урегулированию конфликта на Украине.

В заключении текста говорится, что президент России выражает признательность наследному принцу Саудовской Аравии и председателю совета министров королевства за «тёплый приём и щедрое гостеприимство», оказанное российской делегации.

Путин 6 декабря совершил визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. В этот же день глава российского государства и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели переговоры, на которых обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, сотрудничество в рамках ОПЕК+. Делегации обеих стран провели«детальную сверку часов» в экономическом, инвестиционном взаимодействии, культуре, обмене опытом.

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Переговоры Путина и саудовского принца в формате тет-а-тет продлились более трёх часов. В начале беседы российский лидер заявил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений Москвы и Эр-Рияда.