Хельсинки, 14 октября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Фотографии президента России Владимира Путина присутствовали на первой полосе хотя бы одной из вечерних газет Финляндии почти 11 месяцев в 2023 году. Об этом 14 октября сообщил финский общественный вещатель yle.

Global Look Press/Mikhail Metzel/Kremlin Pool

«Путин появился на обложке Iltalehti 259 раз, а Ilta-Sanomat — 145 раз. У каждого издания за год вышло по 301 номеру», — утверждает издание.

В материале отмечено, что изображения российского лидера занимали первые полосы на протяжении всего февраля. Как заявляют редакторы газет, изображение Путина привлекает читателей и способствует тому, чтобы тираж лучше распродавался.

Как передавало ИА Регнум, в 2021 году американский журнал Newsmax поместил Владимира Путина на свою обложку и назвал его «лидером мира». В подписи к фото было сказано, что Путин — самый могущественный человек на планете.

В 2020 году французская газета Liberation поместила на свою обложку Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке. Это произошло вскоре после того, как российский президент заявил, что специалисты НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи разработали первую в мире вакцину от коронавируса.