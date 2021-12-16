Вашингтон, 16 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Декабрьский выпуск американского журнала Newsmax посвящен переговорам президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, которые состоялись 7 декабря. Фотография российского лидера помещена на обложку издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джозеф Байден

На указанной фотографии президент России запечатлён смотрящим в сторону с бокалом шампанского в руке. Около фотографии российского лидера размещена надпись: «Влад (сокращение от имени Владимир — ред.) Великий».

«Путин становится лидером мира», — также указывается на обложке номера Newsmax. Помимо того, в описании также указано, что Путин якобы «зловещий, хитрый и самый могущественный человек в мире», не останавливающийся ни перед чем для того, чтобы получить желаемое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что помощник президента РФ Юрий Ушаковпередал советнику президента США по нацбезопасностиДжейку Салливану тезис о готовности России к переговорам по проектам документов по гарантиям безопасности.