Женева, Швейцария, 14 октября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Президент Ассамблеи Межпарламентского союза Тулия Эксон жёстко прервала протест представителей Украины на заседании в Женеве. Об этом 14 октября рассказал депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа.

AP/TASS/Tibor Illyes Президент Ассамблеи Межпарламентского союза Тулия Эксон

Как он отметил в беседе с Lenta.ru, в настоящее время политик находится на заседании Межпарламентской ассамблеи в Женеве, где представителей Украины сразу осадили, когда они попытались что-то сказать.

«Украина пыталась протестовать против того, что Тулия Эксон посещала Санкт-Петербург и проводила встречи. Президент жёстко оборвала выступление украинской делегации по этому поводу», — заявил депутат.

Чепа также напомнил о том, что в 2023 году представителям Украины не позволили выступить на заседании Фонда Клинтона, где половина или большая часть мероприятия была посвящена именно украинской проблематике.

Как сообщало ИА Регнум, газета Bild 12 октября написала, что глава киевского режима Владимир Зеленский во время последней встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине выставил два требования, которые были проигнорированы. Зеленский потребовал от немецкого канцлера разрешить удары вглубь России ракетами Taurus и одобрить ускоренный приём Украины в НАТО.

Министр иностранных дел Китая Ван И 26 сентября проигнорировал выступление главы киевского режима на Генассамблее ООН. В ходе него Зеленский раскритиковал Китай, Бразилию, страны Африки и ряд европейских политиков, которые не признают его «формулу мира».