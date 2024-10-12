Берлин, 13 октября, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время последней встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выставил два требования, которые были проигнорированы. Об этом написала газета Bild.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета Taurus

Зеленский просил Шольца разрешить удары вглубь России ракетами Taurus и одобрить ускоренный приём Украины в НАТО. .

Как отмечает издание, все просьбы Зеленского «остались без внимания в Берлине». Шольц не отказал, но и положительный ответ не дал.

Как сообщало ИА Регнум, Олаф Шольц в очередной раз отверг возможность поставок Берлином ВСУ немецких крылатых ракет Taurus с дальностью полёта около 500 км. Он подчеркнул, что он будет продолжать придерживаться такой позиции в этом вопросе, отметив необходимость изучить возможности мирного разрешения украинского конфликта.

Киевский режим неоднократно просил Берлин передать ему немецкие дальнобойные ракеты Taurus, однако власти ФРГ отказывались это сделать. Так, 13 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт уточнил, что обсуждения Берлином с Лондоном и Вашингтоном ударов вглубь России не касаются Taurus.