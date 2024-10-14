Новосибирск, 14 октября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. В Новосибирске девушка распылила перцовый баллончик в вагоне метро. Об этом 14 октября сообщил региональный Telegram-канал АСТ-54 Black со ссылкой на подписчиков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всем пассажирам пришлось сойти на станции «Октябрьская», так как дышать было невозможно. На платформе мужчины её удерживали до прихода сотрудников полиции, которых на станции изначально не оказалось», — сказано в публикации канала.

Очевидцы отмечают, что в вагоне девушка стучала головой и ногами по дверям и кричала о том, что поверглась насилию и что она «ненавидит мужчин».

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября в деревне Ексолово Ленинградской области произошёл дорожный инцидент, в результате которого таксист распылил газовый баллончик в сторону женщины, ехавшей с детьми. 48-летний мужчина, работающий в такси, был задержан и доставлен в полицию прибывшим нарядом ДПС.

В июле пьяный мужчина напал на граждан и распылил газ в ветеринарной клинике под Туапсе. От сотрудника ветклиники в полицию поступило сообщение о гибели собаки в результате распыления газового баллончика.

В июне в Москве девушка распылила перцовый баллончик в метро. Нарушительницей оказалась актриса судебных, политических и развлекательных шоу и сериалов 36-летняя Анастасия Арисон.