Всеволожск, Ленинградская область, 26 сентября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. В деревне Ексолово Ленинградской области произошёл дорожный инцидент, в результате которого таксист распылил газовый баллончик в сторону женщины, ехавшей с детьми, сообщили в Telegram-канале пресс-службы ГУ МВД по региону 26 сентября.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«24 сентября днём в полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что у дома 44 в деревне Ексолово во время дорожного конфликта неизвестный из газового баллончика распылил газ в сторону женщины и её несовершеннолетних детей», — указано в сообщении.

По информации из публикации, 48-летний мужчина, работающий в такси, был задержан и доставлен в полицию прибывшим нарядом ДПС. Уточняется, что в отношении подозреваемого уже составлен административный протокол о мелком хулиганстве. В МВД также сообщили, что потерпевшая женщина не обращалась с заявлением в полицию.

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Как передавало ИА Регнум, в июле пьяный мужчина напал на граждан и распылил газ в ветеринарной клинике под Туапсе. От сотрудника ветклиники в полицию поступило сообщение о гибели собаки в результате распыления газового баллончика.

В июне в Москве девушка распылила перцовый баллончик в метро. Это была актриса судебных, политических и развлекательных шоу и сериалов 36-летняя Анастасия Арисон.