Красноярск, 14 октября, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Суд в Красноярске приговорил пенсионерку к 15 годам лишения свободы за организацию убийства своей подруги из-за нежелания возвращать денежный долг. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Красноярского края

Установлено, что в 2023 году подсудимая заняла у своей 67-летней подруги 200 тыс. рублей. Решив не возвращать деньги, она наняла своего знакомого на роль «киллера». Тот был должен «заказчице» 600 тыс. рублей и согласился в обмен на прощение долга. Мужчина втёрся в доверие к жертве, стал часто бывать у неё дома. В первый раз убийство предполагалось совершить с помощью шприца с лекарствами, но дозировка оказалась не смертельной. Второй раз мужчина встретился с жертвой на проспекте Свободном и начал бить её металлическим предметом по голове. Женщина скончалась на месте. После по требованию «заказчицы» он ограбил квартиру погибшей, забрав и разделив с подсудимой деньги, автомобиль и иное имущество на сумму свыше 6 млн рублей.

«Я не прошу снисхождения, я не виновна», — заявила на слушании обвиняемая.

Присяжные сочли пенсионерку виновной в организации убийства, разбоя. Суд приговорил её к 15 годам колонии общего режима, со штрафом в 369 тыс. рублей и последующим ограничением свободы на 1 год. Исполнитель убийства в мае 2024 года был приговорён к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 6 июня на западе Москвы в районе метро Кунцево мужчина, одетый во всё чёрное и в маске, открыл огонь из автомата по прохожему, он скончался. В столичном главке МВД пояснили позднее, что было совершено заказное убийство. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Позднее стало известно, что убийца задержан, он оказал сопротивление правоохранителям и при задержании был ранен. Предполагаемый преступник — 36-летний мужчина. Он 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ при задержании.