Красногорск, 14 октября, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва 14 октября проверила условия оказания помощи раненым и вручила награды военным в 3-м филиале госпиталя им. А. А. Вишневского в Подмосковье, сообщили в Минобороны.

Павел Лисицын/РИА Новости

Она в ходе инспекции пообщалась с участниками спецоперации, проходящими лечение, и заслушала доклады врачей об особенностях проводимых операционных вмешательств. Медики отметили, что, кроме непосредственно боевых травм, у раненых встречаются сопутствующие заболевания.

Замглавы Минобороны заявила, что по возвращении с выполнения задач в зоне СВО необходимо проводить расширенную диспансеризацию для выявления сопутствующих заболеваний.

Она вручила военным, отличившимся при выполнении задач в зоне СВО, государственные и ведомственные награды. Двоим бойцам вручили ордена Мужества. Кроме того, были вручены медаль «За отвагу», медаль Жукова и две медали «За храбрость». Цивилёва поблагодарила военных за мужество и героизм, отметив, что Минобороны будет делать всё необходимое, чтобы бойцы сумели восстановиться после полученных ранений.

Замминистра обороны сообщила военным, что есть много программ, благодаря которым участники СВО могут пройти дополнительное переобучение для получения новых профессий. В регионах сейчас формируются отделы Военно-социального центра Минобороны, где получившие боевые травмы военные могут устроиться в комиссариаты, совмещая должность с работой в ВСЦ.

«У нас сейчас открылся Военно-социальный центр. И мы сейчас будем предлагать ребятам, которые остаются работать в военкоматах, совмещать работу в Военно-социальном центре с дополнительной оплатой. Это и зарплата выше, и взаимодействие с ребятами, которые приходят, помогать им отрабатывать те необходимые документы, справки, выплаты. Это такая достаточно активная социальная жизнь», — заявила Цивилёва.

Она поставила задачу руководству госпиталя совместно с департаментом жилищного обеспечения Минобороны и ФГАУ «Росжилкомплекс» обеспечить комфортное проживание медперсонала военного лечебного учреждения в жилых фондах, подведомственных Минобороны, в шаговой доступности.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России ввело единый образец получения справки об участии в СВО с 1 ноября 2024 года. До сих пор справки об участии в спецоперации не имели единого образца. Их выдавали командиры воинских частей или военкоматы. Теперь справку единого образца смогут получить участники СВО или их родственники. Это даст возможность получать меры соцподдержки.