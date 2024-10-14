Вильнюс, 14 октября, 2024, 08:21 — ИА Регнум. В первом туре выборов в парламент Литвы победила оппозиционная Социал-демократическая партия республики. Об этом 14 октября сообщил портал Delfi со ссылкой на данные литовской Главной избирательной комиссии (ГИК).

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

Согласно этим данным, Социал-демократическая партия смогла набрать 19,36%, что позволит ей получить 18 из 70 мест в сейме Литвы. Второе место у консервативной партии «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» (17,96% и 17 мест).

За ними следуют «Заря Нямунаса» (15% и 14 мест), демократический союз «Во имя Литвы» (9,24% и восемь мест), «Либеральное движение» (7,7% и семь мест) и «Литовский союз крестьян и народников» (7,02% и шесть мест). При этом входящая в правящую коалицию «Партия свободы» набрала лишь 4,5% голосов и не смогла преодолеть пятипроцентный барьер для вхождения в парламент страны.

В литовский сейм (однопалатный парламент) входит 141 депутат. Из этого числа 71 депутата избирают в одномандатных округах по мажоритарной системе, а ещё 70 проходят по партийным спискам. В выборах принимали участие 16 партий и одна коалиция, избирательным правом в республике обладают почти 2,4 млн человек. Второй тур выборов пройдёт 27 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября литовские власти разместили оборонительные заграждения «зубы дракона» на мосту через Неман, который ведёт в Калининградскую область. По словам главы минобороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, также на мосту в течение одного-двух месяцев появятся мобильные металлические стержни.