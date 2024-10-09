Вильнюс, 9 октября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Власти Литвы разместили оборонительные заграждения «зубы дракона» на мосту, ведущем в Калининградскую область через Неман. Об этом сообщил министр обороны Лауринас Кащюнас.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Установлены так называемые зубы дракона, натянута концертина. В течение одного-двух месяцев появятся мобильные металлические стержни», — сказал Кащюнас в эфире литовского радио LRT.

По его словам, заграждения помогут «задержать» боевую технику при её передвижении.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре власти Литвы разместили оборонительные укрепления «зубы дракона» перед мостом Луизы, который соединяет литовский город с российским Советском. При этом министр тогда пояснил, что мост Луизы является собственностью России, поэтому Литва может установить препятствия только перед мостом.

В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналистуТакеру Карлсону заявил, что НАТО старается запугать население мнимой российской угрозой. По словам российского лидера, думающие люди прекрасно понимают, что это фейк, а угроза со стороны РФ просто раздувается. В этой связи Путин также заявил, что следует стремиться к достижению общей безопасности.