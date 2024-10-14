Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), родившиеся ещё при Советском Союзе, не хотят сражаться с российской армией и при первой возможности сдаются в плен, рассказали бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ, которая освобождала населённый пункт Островское на кураховском направлении. О том, что в данных реалиях воюют молодёжь, «которой промыли мозги», и наёмники, уточнил в видео Минобороны, на которое ссылается «РИА Новости» 14 октября, замкомандира штурмовой роты с позывным Тополь. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 963-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Боец Тополь указал также на поведение националистических подразделений ВСУ, таких как «Азов» и «Айдар» (террористические организации, запрещены в России): при наступлении ВС РФ они отходят на задний план, а на передовые позиции командование посылает мобилизованных, которым по 50–60 лет.

Командир миномётной батареи с позывным Студент свидетельствует, что возрастные боевики кладут оружие и сдаются со словами: «Наши предки воевали, вместе фашистов били, а мы сейчас против друг друга».

Тем временем военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск «Север» продолжают успешно выбивать боевиков ВСУ из населённых пунктов Курской области, уничтожать боевую технику и живую силу противника.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3922660" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Морпехи выбивают противника из курского приграничья

Морские пехотинцы проводят зачистку укреплённых позиций от украинских вооружённых формирований. В спешке покидая позиции, противник бросает натовское вооружение и боеприпасы, информирует оборонное ведомство.

О том, что ВСУ потеряли взвод бойцов при попытке контратаковать в селе Левадное в Запорожской области, сообщал 13 октября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По словам общественного деятеля, российские войска прорвали оборону ВСУ на времевском направлении и водрузили флаг России над северными окраинами села Левадного.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.