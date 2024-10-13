Колорадо, США, 13 октября, 2024, 18:28 — ИА Регнум. В американском штате Колорадо полиция идентифицировала останки, найденные в морозилке частного дома его новыми хозяевами — они принадлежат 16-летней дочери предыдущего владельца, сообщила пресс-служба полиции.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В январе 2024 года в городе Гранд-Джанкшен в округе Меса полиция прибыла на вызов в частный дом, где были обнаружены человеческие голова и руки. Дом был недавно продан, и его новые владельцы раздавали вещи, оставшиеся от прошлых владельцев. В морозилке, стоявшей во дворе дома, нашли человеческие останки.

«По прибытии помощники шерифа увидели человеческие голову и руки, которые были обнаружены кем-то, кто приехал забрать бесплатно вещи, предложенные новым хозяином недавно проданного дома», — сообщили в полиции 11 октября.

Спустя 9 месяцев, которые заняло расследование, в полиции сообщили, что останки принадлежат пропавшей 19 лет назад Аманде Лириэль Оверстрит, дочери предыдущего хозяина дома. Там уточнили, что последний раз её видели в апреле 2005 года, когда ей было около 16 лет, но её не разыскивали.

Ранее ИА Регнум передавало, что в январе семья из штата Колорадо купила дом и обнаружила в нем морозилку с человеческими головой и руками внутри. Соседи рассказали, что в доме проживала пожилая женщина с сыном, которые почти ни с кем не общались.