Вашингтон, 22 января, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Семья из американского штата Колорадо приобрела новый дом, въехав в который обнаружила человеческую голову в морозилке, оставленную предыдущими жильцами. Об этом 18 января написала газета New York Post.

Kyle Mazza/Global Look Press

По информации издания, инцидент произошёл 12 января в городе Гранд-Джанкшен, когда въехавшие в купленный дом новые хозяева решили провести генеральную уборку и ревизию после заезда, чтобы продать ненужные вещи, оставшиеся им от предыдущих жильцов. В стоявшем во дворе дома морозильнике они нашли чёрную сумку, из которой выпала человеческая голова.

В беседе с журналистами газеты другие соседи рассказали, что в доме проживали пожилая женщина с сыном, которые почти ни с кем не общались и выехали из него в день продажи здания. Полиция начала расследование в связи с произошедшим, однако подробности не раскрываются. В офисе местного шерифа заявили об отсутствии опасности для других жителей района.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января стало известно, что в турецкой провинции Анталья в третий раз за последние несколько дней обнаружили человеческие останки. Сотрудники отеля в районе Кадрие нашли на пляже тело молодой девушки и вывали полицейских.

Сотрудники гостиницы Amelia Beach в Манавгате обнаружили на пляже17 января тело человека без головы и правой руки. Пол не удалось определить из-за сильного разложения. На следующий день на пляже района Конаклы нашли девочки примерно десяти лет без головы.