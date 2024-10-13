Киев, 13 октября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизовали в ряды украинских бойцов мужчину с бронью от призыва, сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Жительница Коломыи (город в Ивано-Франковской области. — Прим. ред.) заявила, что её мужа «загребли» в армию, несмотря на бронь от «Укрзализныци», — сказано в публикации.

По словам женщины, её супруг поехал по личным делам в город Черновцы. Там его остановили сотрудники ТЦК, которые заявили, что в системе «Оберег» его бронь «не высвечивается», и предложили проехать вместе с ними для уточнения данных.

Издание сообщило, что в военкомате документ, который подтверждает наличие брони от мобилизации, порвали и отправили мужчину на полигон.

9 октября по указу главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине приостановили бронь от мобилизации. Зеленский выразил недовольство тем, что оказались забронированы 1,5 млн украинцев от мобилизации.

Как передавало ИА Регнум, в мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда. Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, отметил Путин.