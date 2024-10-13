Санкт-Петербург, 13 октября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. На севере Санкт-Петербурга 10-летний ребёнок сломал позвоночник, ударившись о спинку стула в школе, сообщил 12 октября портал KP.RU.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Инцидент произошёл в одной из школ Парголово. Мальчик сильно ударился о спинку школьного стула, в результате чего получил травму. Учащемуся потребовалась медицинская помощь, врачи диагностировали у него компрессионный перелом трёх позвонков.

На данный момент ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести под наблюдением специалистов. Обстоятельства произошедшего ещё выясняются.

Как передавало ИА Регнум, 13-летний учащийся челябинской школы № 68 утром 16 сентября напал с молотком на одноклассников и учительницу. Две девочки и мальчик пострадали, одну из школьниц увезли в реанимацию.

Ранее сообщалось, что 10-летняя девочка получила тяжёлые травмы, упав на детской площадке в Санкт-Петербурге. Школьница гуляла с родителями на детской площадке. Она решила выполнить гимнастический трюк на кольцах, одно из которых во время упражнения сорвалось.