Кореновск, Краснодарский край, 13 октября, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Следственные органы СУ СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по статье о халатности в связи с обрушением межэтажных перекрытий в Кореновском психоневрологическом интернате, сообщила пресс-служба управления на официальной странице ведомства «ВКонтакте».

СУ СКР по Краснодарскому краю

Обрушение в интернате произошло в ночь на 13 октября. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

«На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе.

Ранее ИА Регнум передавало, что в ночь на 13 октября в двухэтажном здании Кореновского психоневрологического интерната обрушились межэтажные перекрытия. Обрушение произошло на площади 100 кв. м. Под завалами обнаружили тело медсестры, её личность устанавливают. Из здания эвакуировали 206 человек.

В ноябре 2022 года из психдиспансера в Иркутске эвакуировали пациентов. Причиной стало возгорание. Никто не пострадал.