Владивосток, 1 августа, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Во Владивостоке обрушилась кровля водного комплекса «Акватория», есть пострадавшие, сообщила 1 августа прокуратура Приморского края в своём Telegram-канале.

Прокуратура Приморского края

«Вечером 1 августа на минус втором этаже водно-бассейнового комплекса «Акватория» во Владивостоке на площади порядка 100 квадратных метров произошло обрушение металлических элементов потолка», — сказано в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что в результате происшествия есть пострадавшие.

В ведомстве также уточнили, что на место для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб выехал заместитель прокурора края Андрей Трегубов и прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко.

По данным источника «РИА Новости», в результате обрушения потолка пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы.

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Как передавало ИА Регнум, в январе 35 человек получили травмы разной степени тяжести при обрушении потолка на свадьбе в итальянской Тоскане. Свадебная церемония проходила на территории бывшего монастыря XV века в районе поселения Пистойя, излюбленного места для свадеб и других торжеств. Во время танцев произошло обрушение межэтажного перекрытия, и участники торжества упали с высоты четырёх метров.

в ноябре в московском торговом центре «Авеню» обрушилось потолочное покрытие. ЧП произошло на цокольном этаже здания на проспекте Вернадского.