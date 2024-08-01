Во Владивостоке обрушилась кровля водного комплекса, есть пострадавшие
Владивосток, 1 августа, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Во Владивостоке обрушилась кровля водного комплекса «Акватория», есть пострадавшие, сообщила 1 августа прокуратура Приморского края в своём Telegram-канале.
«Вечером 1 августа на минус втором этаже водно-бассейнового комплекса «Акватория» во Владивостоке на площади порядка 100 квадратных метров произошло обрушение металлических элементов потолка», — сказано в сообщении.
В прокуратуре сообщили, что в результате происшествия есть пострадавшие.
В ведомстве также уточнили, что на место для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб выехал заместитель прокурора края Андрей Трегубов и прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко.
По данным источника «РИА Новости», в результате обрушения потолка пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы.
Как передавало ИА Регнум, в январе 35 человек получили травмы разной степени тяжести при обрушении потолка на свадьбе в итальянской Тоскане. Свадебная церемония проходила на территории бывшего монастыря XV века в районе поселения Пистойя, излюбленного места для свадеб и других торжеств. Во время танцев произошло обрушение межэтажного перекрытия, и участники торжества упали с высоты четырёх метров.
в ноябре в московском торговом центре «Авеню» обрушилось потолочное покрытие. ЧП произошло на цокольном этаже здания на проспекте Вернадского.