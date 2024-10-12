Москва, 12 октября, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Известного российского ресторатора, шеф-повара «всея Руси», блогера и телеведущего Константина Ивлева не пустили 12 октября на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом Ивлев в подробностях рассказал в Telegram-канале.

Сергей Савостьянов/ТАСС Константин Ивлев

Игра, на которую не попал медийный повар, состоялась 12 октября в Москве на домашней арене «Динамо» и завершилась со счетом 4:2 в пользу «бело-голубых».

При этом Константин Ивлев активно в мессенджерах приглашал болельщиков посетить этот матч, перед игрой он собирался провести автограф-сессию, розыгрыш подарков, также анонсировал символическое вбрасывание мяча.

Всего этого не случилось по той причине, что Ивлева с двухлетней дочкой не пустили на матч. Его не пустила служба безопасности, так как он приехал пораньше.

«К большому сожалению, не смогу быть сегодня на хоккее и выполнить те обещания, которые давал. Если рассказать откровенно, то вы будете в шоке. В конечном итоге всё закончилось тем, что меня не пустили. Я даже попросил, чтобы меня просто пустили, потому что мой ребёнок захотел в туалет, но меня даже с ней не пустили. Вот такое отношение к 50-летним верным болельщикам клуба «Динамо». Мне безумно от этого грустно», — пояснил ситуацию Ивлев.

Шеф-повар извинился перед своими фанатами, отмечая, что «бывают не совсем адекватные люди».

Есть информация, что Ивлев приехал на матч за два часа.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Ивент-агентство Graffin-event из Екатеринбурга подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с фирмы «Шеф фест» Константина Ивлева 664 тыс. рублей. Информация представлена в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Graffin-event подало в суд на Ивлева иск после гастрономического фестиваля «Да, шеф!» в Екатеринбурге, который проходил в июле. Истец помогал в организации, но по окончании мероприятия не получил доплату в размере 664 тыс. рублей.

Известно, что Константин Ивлев с командой приготовили 50 кг пельменей и огромный рулет из ветчины и майонеза весом 41 кг. При этом рулет попал в книгу рекордов России.