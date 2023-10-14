Москва, 14 октября, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Ивент-агентство Graffin-event из Екатеринбурга подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с фирмы «Шеф фест» Константина Ивлева 664 тыс. рублей. Информация представлена в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Gov-murman.ru Константин Ивлев в Мурманской области

Пока дело рассматривается в суде первой инстанции. Дата рассмотрения иска не назначена.

Graffin-event подало в суд на Ивлева иск после гастрономического фестиваля «Да, шеф!» в Екатеринбурге, который проходил в июле. Истец помогал в организации, но по окончании мероприятия не получил доплату в размере 664 тыс. рублей.

Известно, что Константин Ивлев с командой приготовили 50 кг пельменей и огромный рулет из ветчины, и майонезом весом 41 кг. При этом рулет попал в книгу рекордов России.

Как сообщало ИА Регнум, гендиректор ювелирной фирмы Darvol Дарья Спиридонова обвиняется в мошенничествах на сумму свыше 350 млн рублей, ей предъявлено обвинение в совершении 19 преступлений.

Суд обязал бизнесмена Олега Тинькова выплатить 20 млн рублей предпринимателю Олегу Дерипаске по его иску о защите чести и достоинства.