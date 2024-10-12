Курск, 12 октября, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Два бойца Вооружённых сил России — командир взвода 37-й мотострелковой бригады Курбан Абдурахманов и 19-летний солдат Алексей Сибиряков — почти два месяца находились в окружении украинских военных и сумели выйти к позициям российских войск. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ИА Регнум

В своём Telegram-канале он опубликовал видео с российскими бойцами и рассказал, что 7 августа на опорном пункте в районе села Заолешенка в курском приграничье Абдурахманов был ранен в ногу, а Сибиряков остался помогать командиру.

«Два месяца они прожили в тылу врага, перемещались всё время, вынуждены были прятаться, вышли из окружения, с собой вынесли даже своё табельное оружие», — написал он.

Ранее Алаудинов заявил, что специальная военная операция России на Украине будет завершена до конца 2024 года. Он добавил, что его прогноз базируется на Священном Писании.

По мнению Алаудинова, скорому завершению СВО будет способствовать решение США сосредоточиться на событиях на Ближнем Востоке, которое приведёт к снижению внимания Вашингтона к событиям на Украине.

31 октября Апти Алаудинов рассказал о спасении почти 20 российских бойцов в Суджанском районе Курской области в момент нападения украинских военных. По его словам, командир взвода спас ребят, но сам погиб, сражаясь с боевиками ВСУ.