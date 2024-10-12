Москва, 12 октября, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Сотни россиян пожаловались на отравление зефиром «Классический», купленным в магазине «Вкусвилл», сообщил 12 октября Telegram-канал Mash со ссылкой на информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Покупатели заявили, что у них заболел живот и начались понос и тошнота, сказано в материале.

Один из предположительно отравившихся направил жалобу через приложение «Вкусвилла», но услышал в ответ лишь соболезнования, совет обратиться за помощью к врачу и утверждение, что вся продукция магазина качественная, отметили авторы.

По некоторым предположениям, причиной произошедшего может быть мальтит — спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя и способный оказывать слабительное действие, сказано также в материале.

Пресс-служба «Вкусвилла» заявила, что данные сообщения не соответствуют действительности. Жалоб на данный продукт за последние четыре месяца было лишь 32, сказано в заявлении.

«Продукт прошёл плановые лабораторные проверки, по результатам которых была подтверждена безопасность и соответствие качеству», — отметила пресс-служба.

В сообщении также сказано, что поскольку «недостоверные новости» могут вызвать у покупателей волнение, данный вид зефира будет убран с полок до проведения повторной проверки.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 октября управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту госпитализации 11 школьников из города Елизово с острой кишечной инфекцией. В числе госпитализированных — ученики 1-х, 7-х, 8-х и 9-х классов одной из школ города. В столовой отобраны образцы пищи и микробиологические смывы в пищеблоке, отмечалось в сообщении.