Лондон, 12 октября, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский попал в невыносимое положение из-за американского руководства, которое отказывается выполнять его требования, заявил британский юрист Александр Меркурис.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Европейцы брошены, а Зеленский находится в невыносимом положении, в глубине души зная, что ему нужно сделать, но он это не выполнит», — сказал специалист по международным отношениям в эфире YouTube-канала издания The Duran.

По словам эксперта, правительство США будет все меньше и меньше помогать Украине из-за необходимости сосредоточиться на других вопросах: Ближнем Востоке, Китае и других конфликтах. По мнению Меркуриса, Зеленский оказался в безвыходной ситуации: с одной стороны, глава киевского режима хотел бы пойти на мирные переговоры с Россией, с другой — опасается расправы со стороны радикальных группировок и отказывается от переговоров.

Ранее ИА Регнум сообщало об опасениях украинских политиков относительно сдачи украинских территорий России. По информации Financial Times, чиновники в Киеве беспокоятся, что им не хватит живой силы, оружия и западной поддержки, чтобы вернуть всю территорию, которую заняла российская армия. Британской газете стало известно, что в кулуарах обсуждается сделка, согласно которой Россия сохранит контроль примерно над пятой частью Украины. Автор статьи предполагает, что в обмен на территории украинское руководство планирует получить членство в НАТО.