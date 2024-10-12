Хабаровск, 12 октября, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Преподаватель русского языка из Хабаровского техникума транспортных технологий им. Панова выволок студентку из аудитории, что стало причиной для возбуждения уголовного дела, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Инцидент произошел 12 октября и был записан на видео сокурсниками девушки. На видео, попавшем в Сеть, видно, как преподаватель хватает девушку за руку, она падает, а затем он тащит её по полу за руку.

В Следственном комитете в связи с происшествием возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Следователи также проводят проверку по статье 293 («Халатность»), в ходе которой дадут оценку действиям администрации техникума.

Мать одной из студенток техникума рассказала изданию «Газета.Ru», что с 17-летней девушкой работают сотрудники СК. По её словам, это не первое происшествие с преподавателем русского языка. Ранее он уже оскорблял студентов и занимался рукоприкладством, утверждает женщина. Сам преподаватель рассказал изданию Baza, что студентка «мяукала и кукарекала».

Ранее ИА Регнум сообщало про другой конфликт ученика и учителя. Во Владивостоке в сентябре 2023 года учительница школы обратилась за помощью к учителю физкультуры, а тот после перепалки с учеником начал его душить. Тогда следственные органы СК РФ по Приморскому краю тоже возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).