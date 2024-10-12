Харьков, Украина, 12 октября, 2024, 16:55 — ИА Регнум. В районе Харькова на фоне ранее объявленной воздушной тревоги раздался взрыв, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Под Харьковом прилёт КАБа (корректируемой авиационной бомбы. — Прим. ред.) в районе Дергачей, пишут местные паблики», — сказано в Telegram-канале издания.

По данным онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации, на 16:09 мск воздушная тревога прозвучала в Харьковской и Сумской областях Украины. Минобороны РФ никакой информации по этому поводу пока не сообщало.

Как передавало ИА Регнум, ночью 11 октября в Киеве прозвучали взрывы. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги в Киеве звучал с 03:16 мск.

В эту же ночь взрывы прогремели в Киевской области и в Черкасской. Первые оповещения о них поступили в 02:55 мск. Через полчаса прозвучали повторные взрывы.

В ночь на 10 октября прогремел взрыв в Харькове. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области ранее объявили воздушную тревогу.

ВС России не наносят удары по гражданской инфраструктуре, речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам, регулярно подчёркивают в Кремле.