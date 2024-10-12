Грозный, 12 октября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Свыше 30 человек и семь единиц техники задействованы в тушении пожара на автозаправочной станции в Грозном, сообщает 12 октября пресс-центр МЧС России.

Кадр из видео

Пожару предшествовал взрыв цистерны с газом на АЗС, расположенной на проспекте Мохаммеда Али. На кадрах видно, что открытого горения уже нет, пожарные проливают конструкции.

«На месте работают 35 сотрудников и семь единиц техники», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, четыре человека, двое детей и двое взрослых, погибли в результате взрыва на АЗС в Грозном. Цистерну взрывной волной отбросило во двор жилого дома.