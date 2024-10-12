ВСУ за сутки потеряли более 400 бойцов на курском направлении
Москва, 12 октября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли более 400 бойцов на курском направлении. Об этом 12 октября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«За сутки потери ВСУ составили более 400 человек, уничтожены 18 единиц бронетехники, четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивных систем залпового огня (ПУ РСЗО HIMARS производства США и ПУ РСЗО Vampire чешского производства)», — сообщили в Минобороны.
Также противник потерял четыре миномёта, станцию радиоэлектронной борьбы и 14 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен ВС России. Кроме того, авиация РФ в указанный период нанесла по ВСУ удары в районах 18 населённых пунктов Курской области и 13 — Сумской области.
По данным оборонного ведомства, потери ВСУ за всё время ведения боевых действий в Курской области превысили 22 300 человек.
12 октября ИА Регнум передавало, что подразделения группировки войск «Север» ВС РФ отразили пять контратак ВСУ в населённых пунктах Любимовка, Толстый Луг, Новоивановка в Курской области.