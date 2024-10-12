Москва, 12 октября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли более 400 бойцов на курском направлении. Об этом 12 октября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 400 человек, уничтожены 18 единиц бронетехники, четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивных систем залпового огня (ПУ РСЗО HIMARS производства США и ПУ РСЗО Vampire чешского производства)», — сообщили в Минобороны.

Также противник потерял четыре миномёта, станцию радиоэлектронной борьбы и 14 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен ВС России. Кроме того, авиация РФ в указанный период нанесла по ВСУ удары в районах 18 населённых пунктов Курской области и 13 — Сумской области.

По данным оборонного ведомства, потери ВСУ за всё время ведения боевых действий в Курской области превысили 22 300 человек.

12 октября ИА Регнум передавало, что подразделения группировки войск «Север» ВС РФ отразили пять контратак ВСУ в населённых пунктах Любимовка, Толстый Луг, Новоивановка в Курской области.