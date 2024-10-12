Тула, 12 октября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. В Туле произошло возгорание в производственном здании. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России

Уточняется, что огонь вспыхнул в здании на улице Скуратовской. Площадь пожара составляет 800 кв. м.

«На месте работают 30 пожарных и восемь единиц техники», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

О причинах возгорания и пострадавших информации пока нет.

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Как передавало ИА Регнум, 20 сентября в Подольске вспыхнул крупный пожар в производственном здании. Огонь охватил 4,8 тыс. кв. м. Самостоятельно на улицу вышли 30 человек. К тушению привлекли вертолёт Ми-26, который сбросил 210 т воды. На следующий день МЧС сообщило о полной ликвидации возгорания.

В ночь на 20 сентября пожар начался на складе в деревне Апаринки Московской области. В здании обрушилась кровля. Локализовать огонь удалось на площади 4,2 тыс. кв. м. Участие в тушении принимали 65 специалистов и 22 единицы техники. Работы велись в условиях сильного задымления.