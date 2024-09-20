Подольск, Московская область, 20 сентября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. В Подольске идёт ликвидация крупного пожара в производственном здании. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Горит производственное здание на 3600 квадратах», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 сентября пожар начался на складе в деревне Апаринки Московской области. В здании обрушилась кровля. Локализовать огонь удалось на площади 4,2 тыс. кв. м. Участие в тушении принимали 65 специалистов и 22 единицы техники. Работы велись в условиях сильного задымления.

В ночь на 18 сентября пожар вспыхнул в промзоне Ярославля. Возгорание произошло на складе в здании автосервиса на улице Механизаторов. К борьбе с огнём привлекли 28 специалистов и семь единиц техники. При ликвидации горения произошла разгерметизация газового баллона и четверо пожарных пострадали. Их госпитализировали. Открытое горение ликвидировали на площади 450 кв. м.